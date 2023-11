Projekt in Bornheim und Brühl Ein Rap-Video zeigt, wie sich junge Geflüchtete fühlen

Nach Gesprächen mit den Protagonisten haben Streng sowie Carsten und Andrea Bischoff, die ebenfalls in der Flüchtlingshilfe aktiv sind, den Text geschrieben, Komposition, Aufnahme und Produktion übernahm im Bürgerhaus Kardorf der Brühler Musiker Bodo von Zingler. Er war es auch, der die Videoclips mit den jungen Sängern auf dem Brühler Bahnhof drehen wollte, was nicht so klappte, da nur die 19-jährige Yekaterina Khabibulaeva oder Katja, wie sich selber nennt, aus der Ukraine zum Treffpunkt erschienen war. Und so posierte die angehende Studentin der Wirtschaftswissenschaften auf dem Bahnsteig oder am Fahrkartenschalter, um „zu zeigen, wie alles Neue auf mich einstürmte“. Katja wohnte bis 2022 in der Nähe von Kiew. Sie flüchtete alleine über Polen nach Berlin und gelangte von dort nach Bornheim. Mittlerweile wohnen auch ihre Eltern in der Vorgebirgsstadt. Zunächst hatte sie Angst, ohne Familie nach Deutschland zu reisen, ein fremdes Land, eine fremde Sprache, zum ersten Mal weit weg von den Eltern. Nach eineinhalb Jahren hat sich ihre Sichtweise geändert, sie ist positiver. „Ziele vor Augen, wir werden sie sehen, es gibt neue Menschen, die nicht verstehen, am Ende des Tunnels kommt ein Licht, das mir eine neue Zukunft verspricht“, hat sie ihre Gedanken im Song formuliert. Es war ihre erste Erfahrung als „Rapperin“, eine durchweg positive, denn „man muss auch mal was Neues ausprobieren“.