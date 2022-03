Bargeld erbeutet : Männer überfallen Tankstelle in Bornheim und drohen mit Waffe

Männer überfallen Tankstelle in Bornheim und drohen mit Waffe

Bornheim Zwei maskierte Täter haben am Dienstagabend eine Tankstelle auf der Bonn-Brühler-Straße in Bornheim-Merten überfallen. Einer der beiden Männer drohte dabei mit einer Waffe

Zwei bislang unbekannte bewaffnete Täter haben am Dienstagabend eine Tankstelle in Bornheim-Merten überfallen. Die zwei maskierten Täter haben den Verkaufsraum der Tankstelle auf der Bonn-Brühler-Straße gegen 20 Uhr betreten. Einer der beiden soll von dem Angestellten der Tankstelle unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld gefordert haben. Nachdem der Mitarbeiter Geld aus der Kasse ausgehändigt hat, flüchteten die beiden Räuber mit ihrer Beute zu Fuß vom Gelände der Tankstelle in Richtung Bornheim-Kardorf.