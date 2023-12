Einsatz im Haus Baden: Rauchmelder löst Feuerwehreinsatz in Seniorenresidenz in Bornheim aus

Mit einem Großaufgebot an Rettungskräften ist die Bornheimer Feuerwehr am frühen Samstagmittag zur Seniorenresidenz Haus Baden an der Domhofstraße ausgerückt. Ein Anwohner hatte aus einer benachbarten Wohnung einen ausgelösten Rauchmelder gehört und daraufhin Alarm geschlagen.