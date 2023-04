Umweltschutz bei der Deutschen Bahn Wieso es keine Mülltrennung an den Bahnhöfen im Vorgebirge und Voreifel gibt

Rhein-Sieg-Kreis · Mülltrennung fürs Recycling? Das gibt es an den Stationen der Voreifelbahn sowie an den Bahnhöfen in Roisdorf und Sechtem nicht. Der GA hat nachgehakt, warum das so ist.

13.04.2023, 16:00 Uhr

Wie am Sechtemer Bahnhof gibt es auch an den anderen Stationen im Vorgebirge und der Voreifel nur einfache Mülleimer. Foto: Christoph Meurer

Von Christoph Meurer Redakteur Vorgebirge

Bonner Hauptbahnhof, Gleis 5: Der Zug der Voreifelbahn fährt gleich los. Schnell noch die leere Brötchentüte, die Schokoriegelverpackung oder den Kaffeebecher in den Mülleimer und dann ab in den Zug. Zur Abfallentsorgung stehen auf den Bahnsteigen des Hauptbahnhofs Mülleimersysteme mit zwei Optionen zu Verfügung: für Papier und Pappe sowie für sämtliche andere Abfälle, also Essensreste, Plastik oder Restmüll. „Wir trennen für Sie“ ist auf den Mülleimern zu lesen.