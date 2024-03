An Blutkrebs erkrankt Mertener organisieren Registrierungsaktion für Leonhard

Er ist gerade fünf Monate alt und hat einen großen Teil seines Lebens im Krankenhaus verbracht: Das Schicksal des kleinen Leonhard, der an Blutkrebs erkrankt ist und eine Stammzellspende benötigt, geht vielen Menschen nahe. In Merten, dem Wohnort der Familie, haben sich jetzt ehrenamtliche Helfer zusammengeschlossen, um am kommenden Sonntag, 17. März, gesunde Menschen dazu aufzurufen, sich als potenzielle Spender bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) eintragen zu lassen. Von 10 bis 16 Uhr bieten sie im Vereinsheim auf der Sportanlage des Spiel- und Sportvereins (SSV) Merten am Rüttersweg 175, eine Registrierungsaktion an.