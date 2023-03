111 Orte, die man gesehen haben muss Bornheimer Autorenpaar schreibt besonderen Reiseführer übers Erzgebirge

Nicht nur wegen der Verwandtschaft. „Die Landschaft ist ursprünglich und grün“, sagt Rudolf Jagusch. Und er habe noch nie so nette, freundliche und hilfsbereite Menschen getroffen. Das half natürlich bei der Vor-Ort-Recherche. Etwa zu dem Ort, der mit „Ostalgie im Garten“ betitelt ist. Wie Susanne Jagusch erläutert, habe sich ein Ehepaar in Pockau-Lengefeld ein privates DDR-Museum eingerichtet – mit historischer Tankstelle und einem alten Kiosk. „Die machen das mit so viel Liebe“, sagt Susanne Jagusch. Sie hätten die Leute einfach angesprochen und am Ende seien sei mehr als zwei Stunden bei ihnen gewesen.