Rheinpegel fällt wieder Hochwasser in Hersel auf dem Rückzug

Sicherheitshalber wurden Auto- und Radfahrer sowie Fußgänger schon zuvor auf der Bayer- und der Siegstraße an den Einmündungen zum Weingarten, am Auenweg bei der Einmündung in den Engländerweg und am Grünen Weg bei der Abzweigung zur Rheindorfer Straße sowie auf dem Fuß- und Radweg in Höhe des Jugendspielplatzes mit Schildern an der Weiterfahrt gehindert. Radfahrer und Fußgänger werden außerdem zur besonderen Aufmerksamkeit gemahnt. Der Fährbetrieb zwischen Graurheindorf und Mondorf ist bereits seit dem 14. Dezember eingestellt. Schiffe dürfen flussabwärts nur noch mit einer verlangsamten Geschwindigkeit von 20 Stundenkilometern und in der Mitte des Rheins fahren. Eine Maßnahme, die bereits ab einem Pegelstand von 6,20 Metern, der sogenannten Hochwassermarke 1, gilt, die am 14. Dezember erreicht war.