Rhein-Sieg-Kreis stark betroffen Gesprengte Geldautomaten und die Reaktion der Banken

Rhein-Sieg-Kreis/Kreis Ahrweiler · In den vergangenen sechs Monaten wurden in der Region zehn Geldautomaten gesprengt. Nicht nur für die Banken ist das ein großes Problem. So reagieren die Geldinstitute darauf – und das ist nicht immer im Sinne der Kunden.

17.04.2023, 09:30 Uhr

Total zerstört: Die Filiale der Kreissparkasse Köln in Bornheim-Hersel in der Nacht, als der dortige Geldautomat gesprengt wurde. Foto: Ulrich Felsmann

Von Christoph Meurer Redakteur Vorgebirge

Ein lauter Knall, vielleicht noch ein zweiter, mitten in der Nacht. Scheiben bersten, Glassplitter fliegen herum, in Wänden klaffen Löcher, Mobiliar ist zerstört, Kabel hängen wild durcheinander herum. Der Raum ist verwüstet – und der Geldautomat ist gesprengt. Nur Sekunden später sind die Täter über alle Berge, schnell über Landstraßen und Autobahnen davongesaust. Zurück bleiben ein Bild der Verwüstung und verschreckte, aus dem Schlaf gerissene Anwohner.