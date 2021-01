Kontrollen in Walberberg : Mountainbiker fahren querfeldein durchs Naturschutzgebiet

Bornheim-Walberberg In einem Naturschutzgebiet bei Bornheim-Walberberg gibt es Ärger um Mountainbiker. Der Rhein-Sieg-Kreis hat nun reagiert.

Mit neuen Schildern weist der Rhein-Sieg-Kreis als zuständige Behörde auf die Einhaltung der Regeln im Naturschutzgebiet „Keltischer Ringwall und Kerbtal“ bei Bornheim-Walberberg hin. Wie in allen Naturschutzgebieten darf abseits der Wege weder gegangen noch gelaufen oder geritten werden. Hunde müssen angeleint bleiben, Pflanzen dürfen nicht beschädigt sowie das Wild nicht gestört werden – und der Müll gehört selbstverständlich nicht in die Natur.

Wie Antonius Nolden von der Pressestelle des Kreises auf Nachfrage des General-Anzeigers erläutert, besteht das Problem bereits seit einigen Jahren. Das Waldgebiet südwestlich von Walberberg in Richtung Merten sei eine beliebte Strecke. Mehrere Menschen hätten sich in der Sache an den Kreis gewandt, so Nolden.