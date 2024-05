Ultranet-Trasse Das müssen Sie zur neuen Höchstspannungsleitung in der Region wissen

Das Stromnetz „fit für eine klimaneutrale Zukunft zu machen“, darum geht es bei der neuen Gleichstromverbindung Ultranet. So formuliert es der Übertragungsnetzbetreiber Amprion, der damit das Ziel verfolgt, vor allem mehr Windstrom aus dem Norden möglichst verlustarm über weite Strecken in den Süden transportieren zu können. Dazu will Amprion auch bestehende Strommasten im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis sowie im Kreis Ahrweiler umrüsten und zum Teil erhöhen. Ab Montag, 13. Mai, legt die Bundesnetzagentur die Pläne für das Vorhaben aus und Betroffene können Einwände vorbringen. Der GA erklärt, was geplant ist und wohin Bürger sich wenden können.