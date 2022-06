Schlechter Zustand : Rhein-Sieg-Kreis will Kreisstraße 5 in Bornheim sanieren

Rhein-Sieg-Kreis will Kreisstraße 5 in Bornheim sanieren

Bornheim Der Rhein-Sieg-Kreis plant, die Kreisstraße 5 im Bornheimer Stadtteil Roisdorf zu sanieren. Die Stadt hat dem Bebauungsplan zugestimmt. Doch es gibt noch offene Fragen.

Die Kreisstraße 5 (K5) in Roisdorf ist seit Jahren in einem schlechten Zustand, vor allem von der Gemeindegrenze Alfter bis zum Grundstück 135 im Siefenfeldchen. Bei einer Bohrkernuntersuchung wurden Mängel im Untergrund festgestellt. Zudem ist die Straße offenbar weder ausreichend tragfähig noch frostsicher.

Der Rhein-Sieg-Kreis will die K5 sanieren. In einem Bau- und Investitionsprogramm hat der Kreis finanzielle Mittel für den kompletten Neubau bereitgestellt. Die Stadt Bornheim hat dem Bebauungsplan schon zugestimmt.

FDP will mehr Sicherheit für Radfahrer

Erste Überlegungen, was von städtischer Seite nötig ist, hat die Bornheimer Verwaltung in ihrem Beschlussentwurf schon einmal skizziert. Danach ist ein Fußgängerweg von 1,40 Meter vorgesehen – auf der Ostseite ein wenig erhöht, auf der Westseite mit einem Schrammbord (also einer Schutzvorrichtung) versehen.