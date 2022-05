Urlaub im Linksrheinischen : Rhein-Voreifel-Touristik veröffentlicht Broschüre mit vielen Tipps für die Region

Vertreter der Rhein-Voreifel Touristik um Rolf Schumacher (rechts) stellen in Merten die neue Info-Broschüre vor. Foto: Stefan Hermes

Rhein-Sieg-Kreis Urlaub vor der Haustür wird immer beliebter. Dafür hat die Rhein-Voreifel-Touristik nun eine Broschüre mit vielen Tipps veröffentlicht.

Der Klimawandel hat auch Auswirkungen auf den Tourismus. „Es ist ganz wichtig, dass wir im Sinne der Ökologie und der Nachhaltigkeit vor Ort verreisen“, sagte Rolf Schumacher, nicht als Alfterer Bürgermeister, sondern als Vorsitzender der Rhein-Voreifel-Touristik (RVT). Da verwundert es nicht, dass er von seinem Wohnort in Alfter-Witterschlick mit dem E-Bike zum Eiscafé Trebelli nach Bornheim-Merten gekommen war. Dort stellten Schumacher und andere Vertreter der Region die neue, umfangreiche Infobroschüre „Region Rhein-Voreifel entdecken“ vor.

100 Seiten mit vielen Fotos und Informationen

So kann beispielsweise die 124 Kilometer lange Apfelroute nach persönlichem Geschmack und Fitnesslevel in vielen unterschiedlich langen Etappen befahren werden. Immer ist dabei die Möglichkeit gegeben, einen der zahlreichen Hofläden zu besuchen, Hofführungen mitzumachen, ein Stück Apfelkuchen zu essen oder in einer der vielen Unterkünfte entlang der Route zu übernachten.