Landgericht bestätigt Strafmaß : Rheinbacherin wollte mit Internetbestellungen ihre Drogensucht finanzieren

Rheinbach/Bonn Eine 33-Jährige aus Rheinbach wollte mit Internetbestellungen ihre Drogensucht finanzieren. Das ging aber schief. Vor dem Bonner Landgericht fand nun eine Berufungsverhandlung in der Sache statt.

In der Einschätzung, dass ein Urteil des Amtsgerichts Rheinbach vom 7. Juni 2022 nicht korrekt sei, stimmten Gericht und Verteidigung überein. Allerdings zogen sie zunächst unterschiedliche Schlüsse daraus: Während der Anwalt für seine Mandantin aus Rheinbach eine kürzere Bewährungsstrafe wollte, bemängelte der Richter der Berufungskammer am Bonner Landgericht handwerkliche Fehler in der erstinstanzlichen Entscheidung.