Stellungnahme von Verwaltung und Politik : Bornheim kristisiert Planungen für Rheinquerung

Bornheim Lärm und Verkehr: Politik und Verwaltung aus Bornheim kritisieren die Planungen für die Rheinquerung. Allerdings herrscht auch innerhalb der Stadt keine Einigkeit zu dem Projekt.

Deutlich fällt die Kritik aus Bornheim an den bisherigen Planungen für die Rheinspange aus. Eine entsprechende Stellungnahme haben die Mitglieder des Mobilitäts- und Verkehrsentwicklungsausschusses jetzt mehrheitlich beschlossen. Das Schreiben wird nun an die Autobahn GmbH geschickt, die für Planung und Bau der neuen Rheinquerung zuständig ist.

Aktuell werden zwölf Varianten mit verschiedenen Linienführungen vertiefend untersucht. Mit dem, was bis jetzt in der Sache passiert ist, sind die Verantwortlichen in Bornheim allerdings gar nicht zufrieden. In ihrer Stellungnahme kritisieren Politik und Verwaltung, dass bislang nicht berücksichtigt worden sei, welche Auswirkungen eine (südliche) Rheinquerung auf den Verkehr in Bornheim hätte. Auch ist das System zur Bewertung der verschiedenen Varianten für die Rheinquerung nach Ansicht Bornheims intransparent.