Verkehr in der Region : So soll die neue Rheinspange verlaufen

Blick vom Rheidter Wert in Richtung Norden auf den Rhein. Die Rheinspange soll nördlich von Niederkassel in einem Tunnel verlaufen. Foto: Axel Vogel

Update Region Wo soll die neue Rheinquerung verlaufen? Das ist seit Dienstagabend bekannt. Diese Informationen hat die Autobahn GmbH zu dem großen Infrastrukturprojekt mitgeteilt.

Jahrelang wurde untersucht, diskutiert und abgewogen. Nun steht die Vorzugsvariante für die geplante Rheinspange fest. Wie die Autobahn GmbH am Dienstagabend mitteilte, handelt es sich bei der gewählten Variante um die Trassenführung mit der Kennung 6aT.

Sie soll im Bereich der heutigen Anschlussstelle Wesseling an die A 555 anknüpfen und in Richtung Rhein führen. Zwischen Wesseling-Urfeld und dem Shell-Gelände soll die Rheinspange nach Angaben der Autobahn GmbH dann in den Tunnel übergehen. Der Tunnelausgang auf der anderen Flussseite soll im Bereich des Kreisverkehrs der Landesstraße 269 nordöstlich von Niederkassel liegen. Von dort soll es oberirdisch zwischen Libur und Uckendorf nach Osten gehen. Auf Höhe der Spicher Seen soll die Rheinspange dann an die A 59 anknüpfen.

Acht Jahre Bauzeit und Kosten von einer Milliarde Euro

Nach Angaben auf der Rheinspangen-Webseite soll die Trasse knapp acht Kilometer lang sein, der eigentliche Tunnel etwa drei Kilometer. Die Bauzeit gibt die Autobahn GmbH mit etwa acht Jahren an, kosten soll diese Trasse mehr als eine Milliarde Euro.

Zur Ermittlung der Vorzugsvariante wurden zwölf mögliche Trassenführungen, als Tunnel oder Brücke, intensiv untersucht: in einem Korridor zwischen dem Kölner Süden sowie den Städten Niederkassel und Troisdorf (rechtsrheinisch) beziehungsweise Wesseling und Bornheim (linksrheinisch). Untersucht wurden die Varianten auf ihre Wirtschaftlichkeit, die Verkehrsentwicklung, die Umweltauswirkungen, aber auch auf mögliche Eingriffe in vorhandene Wohnbebauung und das Gefahrenpotenzial durch umliegende Industrieanlagen. „In zentralen Punkten schnitt die Variante 6aT im Vergleich mit den anderen Varianten am besten ab und wurde als Vorzugsvariante bestimmt“, heißt es auf der Internetseite zur Rheinspange, die von der Autobahn GmbH betrieben wird.