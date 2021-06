Kritiken an den Planungen : Stadt Bornheim rüstet sich für eine eventuelle Klage gegen die Rheinspange

Kritiken an den Planungen

Bornheim Der Ton in Sachen Rheinspangen-Planung wird rauer. In Bornheim ist man verärgert über ein Schreiben der Autobahn GmbH.

Die Stadt Bornheim bereitet sich darauf vor, möglicherweise gegen die Rheinspange zu klagen. Das sagte Bornheims Erster Beigeordneter Manfred Schier dem General-Anzeiger am Dienstagabend während der Sitzung des Bornheimer Mobilitäts- und Verkehrsentwicklungsausschusses. Wie Schier betonte, sei eine Klage tatsächlich erst im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für die Spange möglich – also, wenn der konkrete Verlauf der Rheinquerung feststeht. Bekanntlich findet derzeit bei der zuständigen Autobahn GmbH des Bundes der Auswahlprozess für eine solche Vorzugsvariante statt.

Er erneuerte mit Blick auf das Antwortschreiben die Kritik der Stadt , dass die Autobahn GmbH die Auswirkungen auf den Verkehr im Linksrheinischen zu wenig betrachte, die Belange der Anwohner nicht ausreichend würdige und Kriterien beziehungsweise deren Abwägung im Auswahlverfahren nicht transparent mache. Es stelle sich der Eindruck ein, dass es bereits eine interne Vorzugsvariante der Autobahn GmbH gebe, über die man aber öffentlich nicht spreche, so der Erste Beigeordnete.

In der Tat verdichten sich die Zeichen hin zu einer südlichen Rheinspangen-Führung zwischen Widdig und Urfeld in Richtung Rheidt/Nato-Rampe und Niederkassel. Etwa wurde jüngst ein Gutachten veröffentlicht, das bei einer südlichen Variante kein Konfliktpotenzial mit der örtlichen Chemie-Industrie bei Unfällen sieht.

Rüdiger Prinz (CDU) meinte, dass die Union zur Rheinquerung stehe – aber nur als Tunnel. Auch die ABB spreche sich für eine Tunnellösung aus, sagt deren Vertreter Dirk Wachendorf. Ein Bekenntnis zur Rheinspange gaben auch Frank Roitzheim (UWG) und Alexander Kreckel (FDP) ab. Beide betonten zugleich, dass für ihre Fraktionen die Spange nur mit Anschluss an die Kerkrader Straße in Köln-Godorf infrage komme und nicht bei Widdig.

In der Sitzung des Bornheimer Mobilitäts- und Verkehrsentwicklungsausschusses stellten sich Vertreter der beiden Bürgerinitiativen aus Widdig vor. Norbert Kemme r von der wenige Tage alten Initiative „Nein zur Rheinspange” stellte die Forderung nach einer sogenannten Nulllösung heraus, also der gänzliche Verzicht auf eine Rheinspange.

Kritik zurückgewiesen

Auf Anfrage des General-Anzeigers wies Timo Stoppacher, Sprecher der Niederlassung Rheinland (Außenstelle Köln) der Autobahn GmbH, den Vorwurf mangelnder Transparenz zurück. Das Bewertungsverfahren der Varianten für die Rheinspange sei zwar sehr komplex, es sei den Mitgliedern des Dialogforums und dem politischen Begleitkreis im Oktober 2020 vorgestellt und erläutert worden. „Die Stadt Bornheim ist seit Frühjahr 2018 am Planungsprozess beteiligt“, so Stoppacher. Die Öffentlichkeit könne die Kriterien auf der Webseite der Rheinspange ebenfalls nachvollziehen.

Weiter erläuterte Stoppacher, dass Bornheim Mitglied in den informellen Gremien Dialogforum und politischer Begleitkreis sei und sich dort einbringen könne. „Weiterhin ist die Stadt Bornheim auch in allen formellen Planungsschritten als Träger öffentlicher Belange an den Planungen beteiligt.“