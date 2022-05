Geplante Rheinquerung : Schreiben der Autobahn GmbH sorgt für Verärgerung in Bornheim

Bornheim Wo soll die geplante neue Rheinquerung einmal verlaufen? In der Debatte darum hat ein Schreiben der Autobahn GmbH nun für Ärger in Bornheim gesorgt.

Ob die Verantwortlichen bei der Niederlassung Rheinland der Autobahn GmbH und bei der Stadt Bornheim jemals Freunde werden, ist mehr als unwahrscheinlich. Zu stark gehen die Meinungen in Sachen Rheinspange auseinander, zu groß war der Ärger am Dienstagabend im Bornheimer Mobilitäts- und Verkehrsentwicklungsausschuss.

Was ist passiert? Wie berichtet, hatte die Stadt Bornheim einen Vorschlag zum Verlauf der geplanten Rheinspange erarbeitet und veröffentlicht: ein Tunnel im Kölner Süden bei Godorf, der nicht direkt an der A 555 beginnt, sondern westlicher, nämlich an der Kerkrader Straße (L 150). In der Ausschusssitzung war nun die bereits bekannte Antwort der Autobahn GmbH des Bundes auf den Vorschlag Thema.