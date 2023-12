Geschichtliches Erbe Woran die Aufstellung des historischen „Römer-Steins“ in Bornheim scheitert

Aufgeschoben ist allerdings nicht aufgehoben. Denn Politik und Verwaltung hoffen doch noch, das Projekt irgendwann umzusetzen und setzen auf Sponsoren. „Der Stein hat für den Ortsteil, aber auch für die Stadt große Bedeutung“, findet Helmut Preiß (CDU). Leugenstein-Funde sind relativ selten. Das sieht man auch auf dem Online-Portal de-academic.com, auf dem der Leugenstein aus Sechtem als einziger römischer „Meilenstein“ in Nordrhein-Westfalen aufgeführt wird. Wie alle anderen Leugensteine auch, ist der historische Überrest aus Sechtem eine Kilometermarkierung. Der Stein stammt aus dem dritten Jahrhundert nach Christus und gab die Entfernung zum nächstgelegenen römischen Lager in Köln an. Die Distanz zwischen Sechtem und Köln bezeichneten die Römer als „Ad Septimam Leugam“ also die siebte Leuge. Da eine Leuge einer Distanz von 2,2 Kilometern entspricht, waren es von Sechtem nach Köln 15,4 Kilometer. Von der lateinischen Bezeichnung „Septimam Leugam“ leitet sich der Name Sechtem ab. „Der Stein ist ein Monument, das zu Sechtem gehört“, sagte Preiß gegenüber dem General-Anzeiger.