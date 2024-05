Mutmaßlicher Brand in Tiefgarage Auspuffgase sorgen für Feuerwehreinsatz in Roisdorf

Die Feuerwehr Bornheim ist am Montagmittag zu einem Einsatz in Bornheim-Roisdorf ausgerückt. Dort sollte nach ersten Angaben ein Brand in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses entstanden sein, teilte Ulrich Breuer, Sprecher der Feuerwehr Bornheim, vor Ort mit. Die Feuerwehr rückte mit insgesamt 67 Einsatzkräften an, um den vermeintlichen Brand zu löschen.