Friedhöfe in Bornheim : Roisdorfer Friedhof erhält eine Urnenhalle

Friedhöfe in Bornheim

Der Anbau an der Kapelle auf dem Roisdorfer Friedhof wird in eine Urnenhalle umgebaut. Foto: Axel Vogel

Bornheim Auf dem Roisdorfer Friedhof tut sich etwas. Dazu gibt es Überlegungen für Toiletten auf allen Friedhöfen der Stadt.

Die Stadt Bornheim erweitert die Möglichkeiten der Urnenbestattung: Aus einem Anbau an der Kapelle auf dem Roisdorf Friedhof, der früher als Lagerraum und Kühlzelle benutzt wurde, soll eine Urnenhalle werden. Erste Entwürfe zeigen einen lichtdurchfluteten Raum mit hellen Wänden und Sitzgelegenheiten.

„Wir wollen einen Raum, der offen ist, wo man über die einzelnen Urnenreihen schauen kann“, sagte Oliver Schmitz vom Stadtbetrieb Bornheim (SBB) in der jüngsten Sitzung des SBB-Verwaltungsrats.

Geplant seien 150 Nischen, jeweils drei übereinander. Das sei nicht die maximale Belegung, aber man wolle bewusst keinen dunklen, vollgestopften Raum schaffen, der Ängste schüre, so Schmitz. Eine solche Gestaltung sei einzigartig im Rhein-Sieg-Kreis. Der Umbau soll Anfang 2021 beginnen, erste Beisetzungen könnten dann im Herbst stattfinden.

In diesem Zusammenhang diskutierten die Mitglieder des Verwaltungsrats über Toiletten auf Friedhöfen. Bisher gibt es keine öffentlichen Toilettenanlagen auf den 14 Friedhöfen im Stadtgebiet. Eine ehemalige Mitarbeiter-Toilette im Anbau an der Roisdorfer Kapelle werde bei Beerdigungen zwar inoffiziell genutzt, damit daraus eine öffentliche Toilette wird, brauche es aber mehr, sagte Schmitz. So müsste die Anlage den Vorgaben zufolge barrierefrei sein und ein Vorraum mit Waschbecken existieren.