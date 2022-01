Tradition in Roisdorf : Roisdorfer Krippe erzählt die Weihnachtsgeschichte in szenischen Bildern

Ernst Gierlich vor der Roisdorfer Krippe. Foto: Axel Vogel

Bornheim-Roisdorf Bis Anfang Februar kann man in der St.-Sebastian-Kirche in Roisdorf noch die Krippe bestaunen. Am Sonntag werden die Szenen auch für ortsfremde geöffnet.



Verkündigung, Geburt und nachweihnachtliche Prophezeiung im Tempel: bis zum Fest „Mariä Lichtmess“ Anfang Februar ist die Weihnachtsbotschaft in der Krippe von St. Sebastian Roisdorf zu sehen. Erst dann endet nach alter Tradition die Weihnachtszeit Mit Liebe zum Detail hat auch zu diesem Weihnachtsfest das Krippenteam Landschaft und Figuren dramaturgisch so inszeniert, dass Besucher acht Wochen lang die biblische Erzählung rund um die Geburt Jesu bildlich nacherleben können.

Pfarrgemeinden von Wachtberg bis Bornheim zeigen ihre Schätze

Krippensonntag Wann Sie sich die Krippen ansehen können Am Krippensonntag, 9. Januar, gibt es in den katholischen Pfarrgemeinden im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis eine beeindruckende Vielfalt zu bewundern. In Alfter und Bornheim sind die Kirchen von 12 bis 18 Uhr, in Meckenheim, Rheinbach, Swisttal und Wachtberg von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Wer sich vorab informieren möchte, kann in den Krippenführern Einzelheiten zu jeder Krippe nachlesen unter www.kath-rhein-sieg-linksrheinisch.de

Ortsfremde erhalten die Gelegenheit beim „Krippensonntag“ des Kreisdekanats Rhein-Sieg am Sonntag, 9. Januar. Dann zeigen die katholischen Pfarrgemeinden von Wachtberg bis Bornheim ihre unterschiedlichen und detailreichen Krippen - vielfach mit Führungen.

Ein besonderes Kleinod ist dabei die böhmisch-alpenländische Landschaftskrippe an der Heiligersstraße, die seit 1942/43 – als Ersatz für die frühere Krippe mit statischen Gipsfiguren - neben dem Altar jedes Jahr aufgebaut wird. Initiator war seiner Zeit Pfarrer Matthias Ossenbrink (1892-1971), der mitten im Zweiten Weltkrieg auf die Anschaffung künstlerisch hochwertiger Figuren mit beweglichen Gliedmaßen drängte, um den Menschen in einer schwierigen Zeit Hoffnung zu geben. „Für die Kleidung der Figuren – der Stoff war damals schwer zu bekommen - haben viele Roisdorfer ihre Kleidungsmarken geopfert“ erinnerte sich Ernst Gierlich, der als erster Vorsitzender der „Heimatfreunde Roisdorf“ seit 25 Jahren beim Aufbau dabei ist.

Roisdorfer spendeten ihre Kleidungsmarken, um die Krippe auszustatten

Ossenbrink hatte diese sogenannten „Landschaftskrippen“, die die Münchnerin Johanna Lamers-Vordermayer in ihrer rheinischen Wahlheimat erst bekannt gemacht hatte, in Köln kennengelernt und war begeistert, denn das „Schöne ist, dass durch die beweglichen Gliedmaßen auch eine Vielfalt an Ausformung möglich ist“, erklärte Gierlich. So könne man die Gewänder wie bei Maria austauschen, die im Advent in einem grünem, an Weihnachten im klassischen marianischen Blau und bei der jetzigen Begegnung mit den Königen Purpur trägt, um die Position ihres Sohnes als König und Retter der Welt zu verdeutlichen,