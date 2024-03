Gewerbehalle in Bornheim-Roisdorf Grundschüler schmücken Flüchtlingsunterkunft

Nach Angaben der Stadt ist die Halle für bis zu 30 Personen hergerichtet. Neun Menschen seien bereits eingezogen. Es ist nicht das einzige aktuelle Projekt, um Wohnraum für Geflüchtete zu schaffen. Wie berichtet, werden Wohncontaineranlagen auf Flächen am Jesuitenbungert (Walberberg), am Ühlchen (Bornheim-Ort) sowie auf dem alten Rösberger Sportplatz errichtet. In die zweigeschossige Unterkunft in Modulbauweise am Hexenweg (Bornheim-Ort) sollen voraussichtlich im Frühsommer die ersten Bewohner einziehen.