Bornheimer und Meckenheimer Züchter In der Region geht eine neue Apfelsorte an den Start

Seit Herbst 2021 sind laut dem Mertener inzwischen rund 18.000 Bäume von Snap Dragon innerhalb des Netzwerks in Deutschland gepflanzt worden. In den USA, wo die Sorte 1998 von der Cornell Universität gezüchtet wurde, seien es bereits weit über eine Million Bäume. Im zweiten Jahr nach der Pflanzung könnten Obstbauern die ersten Äpfel ernten, bis zum Vollertrag dauere es fünf bis sechs Jahre. „Dieses Risiko nehme ich aber auf, weil ich es total wichtig finde, in meinem Hofladen auch Neuigkeiten zu präsentieren und dem Geschmack der Kunden gerecht zu werden“, sagt Schmitz-Hübsch zur Testung weiterer Sorten. „Unser Hauptkriterium ist: Was will der Kunde.“ Im Einzelhandel gehe es dagegen verstärkt um lange Haltbarkeit, weltweite Vermarktung und darum, dass die Äpfel gut zu transportieren seien. „Wir testen im Grunde zusammen mit dem Kunden, wie eine neue Sorte ankommt.“ Über die sozialen Medien suche er nach Teilnehmern, die einen Probebeutel mit verschiedenen Äpfeln erhalten und diese bewerten. Der Riesenvorteil sei, dass die Obstbauern so „die Wertigkeit“ einer neuen Sorte besser einschätzen könnten. Denn: „Die Kernarbeit bei der Einführung von neuen Sorten ist die harte Ausgrenzung von schlechten.“