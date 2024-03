Saisonbeginn im Vorgebirge Wann es den ersten Spargel aus der Region gibt

Auch bei Johannes Heck haben Nässe und Nachtfröste weder den Böden noch den Pflanzen geschadet. Bisher sei alles in Ordnung, stellte der 40-Jährige fest. Er wird mit dem „Aufdämmen“ nächste Woche beginnen – soweit das Wetter es zulässt. Dem kann sich Karl-Heinz Steiger vom gleichnamigen Gemüsehof in Waldorf nur anschließen. Beim Spargelanbau tue sich momentan nichts, betonte der 71-jähige Senior, der den Hof vor Jahren an Tochter Margarete Ribbecke weitergab. In ihrem Betrieb werden die Dämme frühestens in 14 Tage hochgezogen. „Ist der Boden zu nass, wird die Erde klumpig. Die Stangen wachsen dann krumm“, so der Rentner. Auch er macht sich keine Sorgen darüber, dass die Ernte später beginnen könnte. „2023 haben wir Ende März/Anfang April aufgedämmt. Wir sind also in diesem Jahr gut in der Zeit“, weiß Steiger aus Erfahrung. Dennoch können er und seine Kollegen kaum erwarten, dass es losgeht. „Das Schwierigste in der Landwirtschat ist, nichts zu tun und zu warten“, brachte Saß die Einstellung auf den Punkt.