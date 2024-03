Grünes Paradies statt Betonwüste Warum eine Bornheimer Schule Hilfe braucht

Bornheim-Uedorf · Der Schulhof der Verbundschule in Uedorf ist alles andere als schön. Tatsächlich ist ein neuer Pausenhof bereits in in Arbeit, von dem alle Menschen in Bornheim etwas hätten. Allerdings gibt es ein Problem – und die Schule braucht Hilfe.

05.03.2024 , 15:30 Uhr

Der Neubau des Schulhofs der Bornheimer Verbundschule hat bereits begonnen. Foto: Christoph Meurer

Von Christoph Meurer Redakteur Vorgebirge