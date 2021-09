Polizei ermittelt gegen Busfahrer : Schülerin verletzt sich bei Vollbremsung von Schulbus in Bornheim

Bornheim Eine zwölfjährige Schülerin ist bei einer bisher ungeklärten Vollbremsung eines Schulbusses verletzt worden. Ihre Mutter brachte den Vorfall zur Anzeige, die Polizei ermittelt und sucht mögliche weitere Verletzte.

Eine zwölfjährige Schülerin ist während der Fahrt mit dem Schulbus in Bornheim-Roisdorf verletzt worden. Der Bus, der nach Angaben der Polizei aus Roisdorf kommend in Richtung Hersel unterwegs war, soll auf der Herseler Straße in Höhe der Bahnunterführung so stark abgebremst haben, dass mehrere Insassen im Bus gestürzt sind. Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch vergangener Woche und wurde am Freitag von der Mutter der Schülerin angezeigt.