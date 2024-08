Kommende Erstklässler Rhein-Sieg-Kreis plant wichtige Änderung für Schuleingangsuntersuchung

Jedes Kind wird vor seiner Einschulung schulärztlich untersucht. Zumindest in der Theorie. In der Praxis finden aber längst nicht alle Schuleingangsuntersuchungen statt. Auch im Rhein-Sieg-Kreis, wie die Kreisverwaltung auf GA-Nachfrage kürzlich bestätigt hatte. So wurden etwa im Jahr 2023 von 6181 Erstklässlern 4000 nicht daraufhin untersucht, ob sie etwa einen Förderbedarf haben. Auch in diesem Jahr, hieß es aus dem Kreishaus, würden nicht alle angehenden Erstklässler berücksichtigt.