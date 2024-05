Interview mit Grundschulleiterin Tina Kroes Einige Kinder können schon lesen, andere nicht mal bis zehn zählen

Schulleiter sind an vielen Grundschulen heiß begehrt. Scheidet ein Rektor aus Altersgründen aus, rutschen viele Schulen in ein permanentes Provisorium. Davon kann auch die Johann-Wallraf-Grundschule in Bornheim ein Lied singen. Nachdem 2019 Schulleiterin Gertrud Meier in Pension ging, übernahm Konrektorin Martina Weißkirchen die kommissarische Leitung – ohne zu ahnen, dass sie dieses Amt fünf Jahre lang ausfüllen würde.