Schutz bei Starkregen​: Stadt Bornheim bietet Bürgern Sandsäcke an​

Erinnerung an die Flut in der Voreifel : Wie ein GA-Reporter den Beginn der Hochwasserkatastrophe erlebte Axel Vogel berichtet seit vielen Jahren für den General-Anzeiger über Feuerwehr- und Polizeieinsätze. Was er während der Hochwasserkatastrophe erlebte, stellte alles in den Schatten. So hat er den ersten Abend erlebt.