In Höhe des Rastplatzes "Im Eichkamp" 65-Jähriger stirbt bei schwerem Unfall auf der Autobahn 555

Bornheim · Ein 65 Jahre alter Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen auf der A 555 in Höhe in Höhe des ehemaligen Rastplatzes "Im Eichkamp" tödlich verletzt worden, nachdem ihn ein anderes Fahrzeug gerammt hatte.

29.04.2024 , 09:20 Uhr

Foto: Ulrich Felsmann