Schwimmbäder in der Region Einschränkungen für Badegäste in Bornheim und Rheinbach

An weniger Tagen in der Woche geöffnet ist während der Sommersaison die Sauna. Aufgrund der „aktuellen sehr niedrigen Besucherzahlen der Sauna“ sowie der „angespannten personellen Situation“, so heißt es in einer Pressemitteilung des Stadtbetriebs Bornheim, bleibt die Sauna ab dem 19. Juni montags, donnerstags, sonntags sowie feiertags geschlossen. An Samstagen wird die Öffnungszeit auf 10 bis 15 Uhr beschränkt. Da der Montag wegfalle, werde auch der Damensaunatag vorübergehend ausgesetzt, heißt es weiter.