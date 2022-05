Neue Saison mit neuem Badleiter : Im Bornheimer Schwimmbad beginnt die Freibadsaison

Schwimmbäder im Umkreis

Im Brühler Karlsbad wurde am 2. Mai die Freibadsaison im beheizten Außenbecken eingeläutet, seit Anfang des Monats gibt es dort keine Maskenpflicht und keine Zugangsbeschränkungen mehr. Der Hallenbadbereich ist wegen Umbaumaßnahmen geschlossen. In Bonn öffnen das Ennert- und das Hardtbergbad an diesem Wochenende ihre Tore.

Keine Corona-Beschränkungen mehr gibt es auch im Hallenfreizeitbad Meckenheim, ebenso wie im Monte Mare in Rheinbach, das bei guten Wetterprognosen laut Geschäftsführer Peer Schwetzler am 3. Juni die Freibadsaison einläutet und das 20-jährige Bestehen feiert. Dort waren zuletzt das Massage-, das Kleinkinder- und das Lehrschwimmbecken nicht verfügbar. Die Ursache war laut Schwetzler der Defekt eines Frequenzumwandlers. Er hofft, dass die Becken am Wochenende wieder einsatzbereit sind. Gerüchte, im Wellenbad würden die Wellen nur sporadisch eingesetzt, weist er zurück: „Die Frequenz wurde nicht eingeschränkt, die Wellengänge finden weiterhin halbstündlich statt.“ Nach 20 Jahren könne es durch technische oder bauliche Defekte aber auch mal zu Verzögerungen kommen.

Die Therme in Euskirchen war vom Hochwasser Mitte Juli 2021 betroffen, konnte aber schon im September wieder öffnen. Dort läuft der Betrieb normal. Anders sieht es mit dem Freibad an der Steinbachtalsperre aus. Wie die Stadt Euskirchen auf ihrer Homepage mitteilt, sind die Schäden so gravierend, dass der Betrieb in diesem Jahr nicht möglich ist. kpo