Beschluss des Stadtrats So steht es um die Pläne für ein neues Bornheimer Schwimmbad

In den vergangenen Jahren stand der geplante Neubau in schöner Regelmäßigkeit auf der Tagesordnung der politischen Gremien Bornheims. Wie soll das neue Bad aussehen? Was ist dringend erforderlich, und was ist Luxus? Das waren Fragen, die immer wieder gestellt wurden. Am Ende stand, unter Einbezug externer Fachleute sowie der Bürgerschaft, ein Konzept für ein Funktionsbad, dessen Umsetzung rund 36 Millionen Euro kosten soll – mit einem 25-Meter-Becken (sechs Bahnen), einem Multifunktionsbecken inklusive Ein-Meter- und Drei-Meter-Brett, Nichtschwimmerbecken, Kleinkindbereich und Platz für eine Innenrutsche. Die Freibadfläche wäre nur noch halb so groß, die Sauna würde erhalten bleiben, und es würde genug Raum bleiben für ein privates Fitnessstudio.