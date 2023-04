Landwirtschaft im Vorgebirge Was es bedeutet, Chefin auf einem Gemüsehof zu sein

Sie hat die Arbeit auf dem landwirtschaftlichen Betrieb der Eltern von klein auf miterlebt, nun leitet Margarete Ribbecke seit sieben Jahren selbst die Geschicke des Gemüsehofs Steiger in Bornheim-Waldorf. Welche Herausforderungen die Landwirtschaft im Vorgebirge zu meistern hat und was es heißt, als eine von wenigen Frauen ein Unternehmen in der Branche zu leiten, darüber hat die 47-Jährige mit GA-Redakteurin Antje Jagodzinski gesprochen.