Unterwegs in Bornheim-Kardorf So kommt Erstklässlerin Alina sicher zur Schule

Seit wenigen Tagen ist Alina ein richtiges Schulkind: Sie besucht die erste Klasse der Waldorfer Nikolaus-Schule. Noch vor zwei Jahren hätte sie nicht damit gerechnet, dass sie bei ihrer Einschulung eine Schultüte in den Händen halten würde, denn die gibt es in ihrer Heimat nicht. Aus der Ukraine ist die heute Siebenjährige seinerzeit mit ihrer Familie geflohen und in Bornheim angekommen. Die Eltern wollen in Deutschland bleiben und für die Tochter gilt es nun, den Schulweg zu lernen. So wie für zahlreiche weitere Erstklässler in diesen Tagen auch.