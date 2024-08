Romantik an Rhein, Sieg und Ahr Sieben Tipps fürs erste Date in der Region

Region · Menschen finden ihren Partner oder ihre Partnerin immer häufiger über Dating-Apps oder Internetplattformen. Spätestens nach einigen Nachrichten und Telefonaten gilt es dann, die beginnende Beziehung in der Realität zu testen. Für das erste Rendezvous bieten sich in der Region viele Aktivitäten an.

14.08.2024 , 19:00 Uhr

Die Region bietet viele romantische Ausflugsziele für ein erstes Date, etwa die Insel Grafenwerth in Bad Honnef. Foto: Frank Homann