Frühjahrsputz im Bornheimer Freibad : So bereitet sich das Schwimmbad auf die Saison vor

Bornheim Der Frühjahrsputz im Hallenfreizeitbad (HFB) Bornheim läuft auf Hochtouren: Ab 1. Juni wäre das Freibad bereit für Gäste – falls die Corona-Verordnungen sie dann wieder erlauben. Unabhängig davon bahnt sich eine Entscheidung in der Frage Neubau oder Sanierung des baufälligen Schwimmbads an.

Frühjahrsputz im Freibad: Azubi Kai Dick schrubbt das Becken, während Kollegin Christina von der Ehe mit einer Maschine die Wege um das Freibad-Becken des Hallenfreizeitbads (HFB) in Bornheim reinigt. Wann die ersten Menschen dort wieder plantschen können, ist noch unklar. „Wir sind organisatorisch so darauf eingerichtet, dass wir am 1. Juni öffnen können“, sagt Stadtbetrieb-Vorstand Ulrich Rehbann. Normalerweise startet die Freibad-Saison am 15. Mai, aber die aktuellen Corona-Regeln erlaubten noch keine Öffnung. „Wenn die Inzidenzen weiter sinken, dann habe ich gute Hoffnung.“

■ Inzidenz über 100: Alle Hallenbäder und Freibäder müssen für die Öffentlichkeit grundsätzlich geschlossen bleiben. Eine Ausnahme gibt es für Schwimmkurse: Kurse für Kleinkinder und Schwimmanfänger sind in Hallenbädern mit höchstens fünf, in Freibädern mit höchstens 20 Kindern erlaubt.

Ob und wie Freibäder öffnen dürfen, hängt davon ab, ob die bundesweite Corona-Notbremse in der Kommune aktiv ist oder nicht. Sie greift in allen Städten und Kreisen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt.

2020 Jahr hatte das Freibad 16 483 Besucher, berichtet Rehbann. In einer „normalen“ Saison seien es doppelt so viele. Dass eine Impf-Bescheinigung für den Einlass notwendig sein wird, kann sich der HFB-Vorstand nicht vorstellen. „Wir sind froh über jeden, der offiziell rein darf“, sagt Rehbann. Bis es soweit ist, muss das HFB-Team nur noch ein paar Witterungsschäden wie kaputte Fliesen beheben.

Sanierung oder Neubau? Entscheidung am 2. Juni

Die Debatte um Sanierung oder Neubau für das HFB wird laut Rehbann keinen Einfluss auf die diesjährige Saison haben. Seit Längerem steht fest, dass das Bad in schlechtem Zustand ist , im Dezember hatte die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen in einem Gutachten beide Modelle gegenübergestellt (der GA berichtete). „Selbst wenn die Sanierung beschlossen würde, müsste das mit Vorlauf sein wegen der Ausschreibungen“, sagt er. Die Arbeiten für einen Neubau würden frühestens Mitte nächsten Jahres starten.

Eine Entscheidung in der Frage Sanierung oder Neubau soll laut Rehbann im Haupt- und Finanzausschuss am 2. Juni fallen. Eine entsprechende Vorlage, die die Entscheidung für eine der beiden Varianten enthält, bereite er momentan vor. Das letzte Wort hat der Rat in seiner Sitzung am 22. Juni. Jetzt hat sich Rehbann zufolge der Arbeitskreis HFB zum ersten Mal per Videokonferenz getroffen. Dazu gehören neben ihm Bürgermeister Christoph Becker, Kämmerer Ralf Cugaly, der Leiter des HFB, Michael Kleist, und der Technische Leiter Lars Kaiser sowie Vertreter der Fraktionen.