Engagement für die Gesellschaft So bunt ist das Ehrenamt in Swisttal und Bornheim

Genauso sah das Alexander Cremer aus Odendorf. Der 65-Jährige engagiert sich seit 1975 beim Johanniter-Ortsverband Swisttal. „Menschen helfen in jeglicher Situation“, so fasst er seine Motivation zusammen, die ihn bereits als Elfjährigen antrieb und noch heute bei seiner Tätigkeit begleitet. Neben seinem Einsatz während der Flut im Juli 2021 sind Cremer vor allem ein Erdbeben in Italien sowie ein Hochwasser in Koblenz in den 1980er Jahren in Erinnerung geblieben. Begeister ist er vom Zusammenhalt im Team: „Die Gemeinschaft reizt mich. Wenn es ein tolles Team ist, macht es umso mehr Spaß“, sagte er.