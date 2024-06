Verein mit langer Geschichte So feiern die Mertener Schützen ihr 175-jähriges Bestehen

Für Tanja Klein geht die Rochus- und Sebastianus-Schützenbruderschaft Merten über alles. Besonders der Zusammenhalt unter den Schützenbrüdern und -schwestern gefallen der Mertenerin besonders gut. Seit dem vergangenen Jahr steht sie als Brudermeisterin an der Spitze des Vereins, in dem auch Ehemann Günter Klein und die Töchter Vanessa (21) und Emilia (16) engagiert sind. Daher verbringen derzeit alle Familienmitglieder viel Zeit im Schützenhaus an der Silcherstraße – um das große Jubiläum der Bruderschaft vorzubereiten.