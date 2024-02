So gesehen Warum Kröten-Damen es in Brenig alles andere als leicht haben

Eine Frau muss bekanntlich viele Frösche küssen, ehe sie einen Prinzen findet. Eine stattliche Auswahl an Bewerbern ist nach Informationen des Landschafts-Schutzvereins Vorgebirge (LSV) derzeit im Breniger Mühlenbachtal zu finden. Denn hier verspüren immer mehr Frösche, Erdkröten, Molche und Salamander Frühlingsgefühle: Aus ihrem Winterversteck am Hang machen sie sich in diesen Wochen auf den Weg zum Entenweiher, um sich der Paarung zu widmen. Und dabei landen sie – ganz unromantisch – im Eimer.