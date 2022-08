Digitalisierung : So weit ist Bornheim bei der digitalen Ausstattung von Schulen

Tom und Marlene finden das interaktive Touch-Display, das ihre alte Tafel ersetzt hat, richtig gut. Im Falle eines Stromausfalls könnte auf den Seitenflügeln immer noch mit Whiteboardmarkern gearbeitet werden. Foto: Susanne Träupmann

Bornheim Noch müssen sich drei Schüler ein Tablet teilen: In Bornheim ist bei der technischen Ausstattung an Schulen Luft nach oben. Welches Ziel sich die Stadt gesetzt hat.



Ob Recherche, Schulaufgaben hochladen oder digitale Bücher erstellen: Für Marlene und Tom, Viertklässler der Herseler Werthschule, gehören Tablets und Apps zum privaten und schulischen Alltag. In den Osterferien wurden in ihrer Schule die grünen Tafeln auch noch durch interaktive Touch-Displays ersetzt – eine technische Neuerung, die die beiden Grundschüler begrüßen. „Das Verständnis ist besser“, zieht der Neunjährige im Klassenraum der 2c eine persönliche Bilanz.

Außerdem hat die Schule 25 Tablets im Einsatz, die zu bestimmten Zeiten in jeder Jahrgangsstufe zur Anwendung kommen. Damit können Recherchen durchgeführt und die Ergebnisse am Interaktiven Touch-Display gezeigt und auch gespeichert werden. Tafelbilder können nun per E-Mail versendet, zur nächsten Stunde aufgerufen, ergänzt oder gelöscht werden. Die Texteingabe ist per Hand oder Stift möglich, Lehrkräfte können ihre häuslichen Unterrichtsvorbereitungen per Stick aufrufen, Lern-Apps können gemeinsam genutzt werden.

Touch-Displays sind vielfältig nutzbar

Im Unterschied zu den Grundschulen wird in den weiterführenden Schulen das interaktive Touch-Display zunächst vornehmlich als Präsentationsfläche zur Spiegelung des Displays der mobilen Endgeräte eingesetzt. Das soll sich erst im Laufe der Zeit ändern. Für Bornheimer Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler wurden separate Accounts eingerichtet. „Spezielle Ordner können für andere oder für Gruppen freigegeben werden“, erklärte Alexander Sturm, Leiter der städtischen Abteilung Schulen .

„Die Vorbereitung ist einfacher. Und es gibt mehr Möglichkeiten, die Ergebnisse darzustellen“, freute sich Silke Orschel, Klassenlehrerin der Monsterklasse (2c) und Medienbeauftragte der Herseler Schule. Insgesamt 177 interaktive Touch-Displays (das entspricht der Hälfte aller Klassenräume) hat Bornheim im Dezember 2021 beziehungsweise März 2022 für rund 485.000 Euro angeschafft, 442.000 Euro an Fördermitteln wurde dafür bei der Bezirksregierung Köln beantragt. 115 „digitale Tafeln“ gingen an die weiterführenden Schulen, 62 an die Grundschulen. Dort weisen die Touch-Displays an den Seiten außerdem Whiteboardflügel auf, die manuell mit Magneten oder Stiften für den Unterricht genutzt werden können. „So haben wir bei Stromausfall auch noch analoge Möglichkeiten“, zeigt Sturm einen Vorteil auf.

Nicht genug Tablets für alle Schüler

Während die 600 Bornheimer Lehrkräfte schon 2020 mit Tablets ausgestattet wurden, gilt für die Schulen seit dem Ratsbeschluss vom Dezember 2021 die 1:3-Regelung, also ein Tablet für je drei Schüler. Demnach werden 1670 Tablets für alle zwölf Schulen benötigt, 1100 wurden sind ausgegeben worden. Von diesen werden 672 Geräte inklusive Zubehör wie Stifte, Hülle und Co. für 257.000 Euro über den Digitalpakt Schule von Bund und Ländern finanziert. Mit 230.000 Euro für 505 Tablets wird Bornheim selber tief in die Tasche greifen. Mit der Ausgabe der restlichen Geräte wird für November gerechnet.