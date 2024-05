Brauchtum in der Region Wie die Mai-Kirmes in Bornheim gerettet wurde

Pfingstkirmes findet statt

Auch die Pfingstkirmes in Walberberg wird in diesem Jahr notgedrungen von der Vereinsgemeinschaft organisiert. Das habe der Vorstand „schweren Herzens“ so beschlossen, weil die Veranstaltung von „existenzieller Bedeutung“ sei, schreiben die Vereine in einer Mitteilung. Zur Planung ist demnach ein eigenes Team gegründet worden.



Die Kirmes soll stattfinden am Wochenende 18. bis 20. Mai. Auf Grundlage der bisherigen Zusagen von Schaustellern kündigen die Organisatoren unter anderem den „Star Breaker“, ein Kinderkarussell, ein Bungee-Trampolin, eine Schießbude, Pfeilwerfen und Entenangeln sowie verschiedene Imbissstände an.

Am Pfingstsonntag, 19. Mai, wird zudem parallel wieder das Oldtimertreffen Walberberg stattfinden. Los geht es um 10 Uhr, die traditionelle Rundfahrt „Monte Walburgis“ startet um 14 Uhr. Am Pfingstmontag findet auch wieder der Trödelmarkt auf dem Pater-Bertram-Platz statt, und im Ort gibt es einen Garagenflohmarkt. lex