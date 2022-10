Mahnwache in Bornheim : Solidarität mit den Protestierenden im Iran

Proteste nach Tod einer 22-Jährigen : Iraner in Bonn leiden mit ihren Verwandten in der Heimat Die Ausschreitungen nach dem Tod einer 22-Jährigen im Iran halten an. Die Polizei geht immer brutaler gegen Demonstranten vor und nimmt nicht selten ihren Tod in Kauf. In Amerika und Europa wächst eine Welle der Solidarität. Auch in Bonn.