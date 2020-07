Spargel-Ritter-Prozess : Gericht unterbreitet Vergleichsangebot für rumänische Erntehelfer

Bornheim/Bonn Der Prozess zur Lohnforderung eines rumänischen Saisonarbeiters des unter Insolvenzverwaltung stehenden Betriebs Spargel Ritter hat begonnen. Über das Ergebnis des ersten Gütetermins vor dem Bonner Arbeitsgericht müssen die Parteien nun beraten.

Zehn Euro Stundenlohn soll zugrunde gelegt werden

Er müsse nun mit seinem Mandanten Rücksprache zu dem Vorschlag halten, sagte Klinke. Sämtliche rumänischen Erntehelfer, die er und Hübner vertreten, befinden sich nicht mehr in der Region. Sollte dies im Zuge der Verfahren erforderlich sein, kämen sie aber zurück. Er könne sich in der Tat vorstellen, dass der Termin vom Freitag eine Schablone für weitere beim Arbeitsgericht anhängige Klagen von Erntehelfern sein könnte. Das müsse sich aber zeigen. Rund 40 Klagen habe man bislang beim Arbeitsgericht eingereicht. Bei einer Pressekonferenz Ende Mai hatte die Zahl von 180 eventuellen Verfahren im Raum gestanden (der General-Anzeiger berichtete). In den nächsten Wochen finden weitere Gütetermine am Arbeitsgericht statt.