Insolventer Landwirt aus Bornheim : Claus Ritter nach Gerichtstermin in Zwangshaft

Claus Ritter mit einer Handvoll Spargel. (Archivbild) Foto: Hans-Peter Fuß/Hans-Peter Fuss

Exklusiv BONN Der insolvente Bornheimer Spargelbauer Klaus Ritter ist am Mittwoch direkt nach einer Anhörung am Bonner Insolvenzgericht in die JVA Köln gebracht worden. Das Gericht ordnete eine Zwangshaft an.



Weil er auf zahlreiche offene Fragen des Insolvenzverwalters keine ausreichenden Antworten gegeben hat, sitzt Claus Ritter derzeit in Zwangshaft. Direkt nach einem Termin am Mittwochnachmittag sei der Spargelbauer aus Bornheim von Justizbediensteten in eine Arrestzelle und anschließend per Gerichtsbeschluss in die Justizvollzugsanstalt Köln gebracht worden. Das bestätigte die Bonner Amtsgerichtsdirektorin Birgit Niepmann dem General-Anzeiger am Freitagvormittag.

Gegen den ehemaligen Betrieb des Landwirts aus dem Vorgebirge läuft seit Anfang März dieses Jahres ein Insolvenzverfahren. Auf rund 35 Hektar baute Ritter bis dahin Spargel an, auf weiteren rund 50 Hektar Erbeeren. Auch, wenn die Anbaufläche zum größten Teil gepachtet war, gehörte der Betrieb damit wohl zu den größten Produzenten der Region. Neben den knapp 30 festangestellten Mitarbeitern soll Ritter in der Hauptsaison bis zu 500 meist südosteuropäische Erntehelfer beschäftigt haben. In den vergangenen Jahren geriet das Unternehmen in finanzielle Schieflage.

Bei der Anhörung am Mittwoch sei es in erster Linie um Unklarheiten über den Verbleib von Teilen des Betriebsvermögens sowie unklare Ausgaben gegangen, erläuterte Niepmann. Die Rede sei von Maschinen im Wert von über einer Million Euro sowie Ausgaben in ungefähr gleicher Höhe gewesen. Der Inhalt des Fragenkatalogs von Insolvenzverwalter Andreas Schulte-Beckhausen kann den Eheleuten nicht ganz neu gewesen sein, die knapp drei DIN-A-4-Seiten lagen dem Unternehmerpaar bereits 14 Tage vor dem Termin vor. Dennoch seien die beiden zur Verblüffung des Rechtspflegers komplett unvorbereitet und vor allem ohne jegliche Unterlagen bei dem Termin erschienen.