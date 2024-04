Kälteeinbruch in der Region Bauern im Linksrheinischen sorgen sich vor Frost

Nachdem sich der April in den ersten beiden Wochen ungewöhnlich warm und sonnig zeigte, kam es am Wochenende in der Region zu einem Kälteeinbruch. Neben Regen und Wolken fegte auch ein Sturm mit heftigen Böen durch das Rheinland und brachte mancherorts Zerstörung mit sich. Fielen dem Unwetter dabei nicht nur Alleebäume in Bonn, sondern auch Apfelbäume im Linksrheinischen zum Opfer? Und was bedeutet die plötzliche Kälte für den Spargel, dessen Ernte erst vor zwei Wochen begonnen hat? Die Landwirte im Linksrheinischen haben dazu eine klare Meinung.