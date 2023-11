Gerichtsverfahren gegen Bornheimer Spargelbauer Claus Ritter muss für drei Jahre in Haft

Der durch Spargelanbau bekannt gewordene Claus Ritter und seine Ehefrau sind am Montag vor der 11. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht wegen vorsätzlichen Bankrotts in 34 beziehungsweise veruntreuender Unterschlagung in zwei Fällen zu Freiheitsstrafen von drei beziehungsweise anderthalb Jahren verurteilt worden.