Verfahren beginnt in Bonn Ehemaliger Spargelbauer Claus Ritter ab Montag vor Gericht

Die Anklageschrift umfasst im Wesentlichen zwei Komplexe: Da sind zum einen Straftaten in Zusammenhang mit einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), in der das Ehepaar als Gesellschafter verantwortlich war. Es geht um einen so genannten landwirtschaftlichen Sonderkulturbetrieb, sprich die Erdbeer- und Spargelkulturen, mit denen Ritter regionale Bekanntheit als Bornheimer Spargelkönig erlangte. Die Eheleute sollen laut Anklage bereits ab 2019 Vermögenswerte der GbR zur Seite geschafft haben, um sie so dem Zugriff etwaiger Gläubiger beziehungsweise der künftigen Insolvenzmasse zu entziehen. Das Insolvenzverfahren ist am 1. März 2020 eröffnet worden.