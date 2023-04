Bedingungen aufgrund des Wetters nicht optimal Spargelernte ist angelaufen: In Bornheim stehen die Kunden sogar Schlange

Fein säuberlich liegen die Spargelstangen nebeneinander aufgereiht. Per Hand prüft eine Mitarbeiterin des Uedorfer Landwirts Johannes Saß die Qualität der einzelnen Stangen. Vereinzelt werden kleine braune Stellen entfernt, damit „die Kunden nur schmackhaften und perfekten Spargel erhalten“, erklärte der 41-jährige gelernte Betriebswirt in seinem Hofladen an der Isarstraße. Während der Spargelsaison, die bis zu Johannis, den 24. Juni, dauert, verkauft Saß an sieben Tagen in der Wochen das auf den Flächen am Bornheimer Wäldchen geerntete Gemüse. Seine Stammkunden wissen das und so herrschte auch am Wochenende dort wieder reger Betrieb. Die Qualität sei gut, die Quantität aufgrund der niedrigen Temperatur noch gering, sagte Saß. Aktuell wird nur der in Minitunneln „verfrühte“ Spargel verkauft, die restlichen Fläche sind noch nicht „erntefähig“.