Vier Monate nach der Automatensprengung Unterschriftenaktion für Sparkassen-Filiale in Hersel

Das finden zumindest die drei Ortsvorsteher Toni Breuer (Hersel), Christoph Kany (Widdig) und Bernd Marx (Uedorf). Denn alltägliche Überweisungen, Beratungen in Immobilien- und Wertpapiergeschäften oder die Nutzung eines Schließfaches sind nicht mehr mögliche, längere Wege in die Nachbarorte ein Muss. Beratungsgespräche werden in den Filialen am Peter-Fryns-Platz in Bornheim-City, Merten und Sechtem angeboten. Geld abheben und einzahlen können Kunden an den Automaten in Roisdorf, Waldorf sowie an den Haltepunkten der Mobilen Filiale am Kurzentrum (Siefenfeldchen) und Walberberg.